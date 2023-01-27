Вице-председатель Еврокомиссии призвала к созданию проекта «Свободное радио России», в котором могли бы работать независимые журналисты из РФ

Вице-председатель Еврокомиссии Вера Юрова в ходе выступления в Таллинне призвала к созданию проекта «Свободное радио России», в котором могли бы «без цензуры Кремля» выпускать репортажи независимые российские журналисты. Об этом сообщает CNN.

«Я хочу запустить проект «Радио Свободная Россия», аналогичный идее «Радио Свободная Европа» или «Голос Америки», созданного для противодействия пропаганде и передачи новостей и информации без цензуры во время Холодной войны и Второй мировой войны.

По словам Юровой, «многие независимые журналисты были изгнаны из России после ее вторжения в Украину из-за ее цензуры, и поэтому ряд новостных агентств, таких как «Новая газета [Европа]», теперь работают в ЕС».

Это будет означать создание платформы для уже работающих в Европе независимых российских медиа — «чтобы поддержать тех, кто уже много делает, помочь им создать экономию за счет масштаба и заполнить пробелы, чтобы они могут производить больше контента и распространять его шире без какого-либо редакционного вмешательства».

«Нам нужно создать условия для того, чтобы они работали и рассказывали историю ЕС, которую видят и переживают, своей российской аудитории. Это не только моральный долг, это в наших личных интересах», — сказала вице-председатель Еврокомиссии.