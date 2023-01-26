Сами вы нежелательные

Генеральная прокуратура признала «Медузу», крупнейшее независимое медиа, работающее на российскую аудиторию, нежелательной организацией. Официальное обоснование состоит в том, что «Медуза» якобы представляет угрозу для «основ конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Мы уверены, что реальные причины для преследования наших коллег связаны с высокими профессиональными стандартами их работы по освещению преступной войны РФ против Украины.

«Нежелательные медиа» уже не редкость для современной России. Такому преследованию подвергались наши коллеги из других русскоязычных СМИ: «Важные истории», «Проект» и The Insider.

Тем не менее государство впервые прямо ставит перед собой задачу уничтожить издание с многомиллионной аудиторией, главного независимого источника новостей и историй для российских читателей.

Мы считаем, что тем самым власти РФ берут курс на полную изоляцию граждан страны от любой независимой информации о войне и ее последствий для российского общества.

Очевидно, что государственная пропаганда уже не справляется со своими задачами, так что любые альтернативы ей должны быть устранены.

Власти РФ требуют, чтобы мы отказались от нашей работы и оставили наших сограждан наедине с пропагандой. Мы не можем пойти на это требование.

Более того, если крупнейшее независимое медиа страны может быть «нежелательным», этот статус сильно обесценивается, как и прочие репрессии и угрозы чиновников РФ на фоне войны.

Мы выражаем поддержку редакции «Медузы» и призываем всех независимых журналистов к солидарным действиям.