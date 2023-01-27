Суды в Симферополе арестовали как минимум 25 крымских татар, пришедших на заседание по делу «Хизб ут-Тахрир»

Суды в Симферополе за прошедшие сутки арестовали как минимум 25 крымских татар, задержанных накануне возле здания Киевского районного суда города, где избирали меру пресечения шести крымчанам по делу «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

Большинству из них предъявили обвинение в организации массового мероприятия (ст. 20.2.2 КоАП), отмечает «ОВД-Инфо». Аресты назначали три суда — Киевский районный, Центральный районный и Железнодорожный районный.

25 задержанным суд вынес приговоры от 10 до 16 суток ареста, еще одному назначили штраф в 20 тысяч рублей. По данным активистов, у Мидата Жалилова, которого арестовали на 10 суток, отсутствует одна почка.

Семь человек, задержанных 25 января, отпустили, один из них — несовершеннолетний Амар Абдулгазиев, которого силовики избили при задержании, пишет «Крымская солидарность».