Суд в Москве приговорил бывшего схимонаха Сергия к 7 годам колонии по делу об экстремизме

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) к семи годам колонии по делу о разжигании ненависти и призывах к самоубийству (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Второго фигуранта дела, соратника Романова Всеволода Могучева суд приговорил к пяти годам колонии общего режима.

Суд назначил Романову наказание по совокупности с тем, которое было ему назначено по приговору Измайловского суда в ноябре 2021 года. Тогда его приговорили к 3,5 года колонии по делу о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

Схимонаха обвинили в «склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица» из-за проповеди «За Веру Христову мы насмерть стоим», опубликованной его пресс-секретарем в YouTube.