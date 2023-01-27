logo
НовостиОбщество

Суд в Москве приговорил бывшего схимонаха Сергия к 7 годам колонии по делу об экстремизме

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) к семи годам колонии по делу о разжигании ненависти и призывах к самоубийству (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Второго фигуранта дела, соратника Романова Всеволода Могучева суд приговорил к пяти годам колонии общего режима.

Суд назначил Романову наказание по совокупности с тем, которое было ему назначено по приговору Измайловского суда в ноябре 2021 года. Тогда его приговорили к 3,5 года колонии по делу о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

Схимонаха обвинили в «склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица» из-за проповеди «За Веру Христову мы насмерть стоим», опубликованной его пресс-секретарем в YouTube.

Читайте также

Читайте также

Рубцы на месте храмов

Украинская православная церковь Московского патриархата доживает последние дни в нынешнем виде: официальный Киев завершает её разгром и полное отсоединение от Москвы

В ней схимонах рассказывал верующим историю святой Елены Дивеевской, которая скоропостижно скончалась, приняв на себя судьбу своего тяжело больного брата. Затем Сергий спросил у собравшихся, готовы ли они умереть, «чтобы Россия жила, чтобы младшие дети жили». Защита настаивает, что в проповеди речь шла о самопожертвовании и патриотизме.

Бывшего схиигумена задержали в ночь на 29 декабря 2020 года в результате штурма Среднеуральского женского монастыря бойцами ОМОНа и Росгвардии. Вскоре его перевезли в Москву и арестовали. В июне того же года со сторонниками он фактически захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon