Следствие переквалифицировало дело о поджоге администрации Бакала против двоих рок-музыкантов на теракт

В Челябинской области уголовное дело против участников рок-группы Room 32 Алексея Нуриева и Романа Насрыева о поджоге администрации города Бакал, в которой находится военно-учетный стол, переквалифицировали с умышленного повреждения имущества на теракт. Это следует из карточки дела на сайте Центрального окружного военного суда.

Согласно информации на сайте суда, мужчин обвиняют в «теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением опасных веществ» (ч. 2 ст. 205 УК) и в «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности» (ст. 205.3 УК).

Кроме того, сегодня им продлили арест на полгода, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. По версии следствия, в ночь на 11 октября мужчины разбили окно на первом этаже здания администрации города и бросили туда два коктейля Молотова. В тот же день их задержали.

Изначально Нуриеву и Насрыеву вменяли статью об умышленном уничтожении и повреждении имущества (ст. 167 УК). Уголовное дело о «прохождении обучения» по террористической статье против них возбудили в ноябре, сообщало издание Ura.ru со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Насрыев не отрицал своего участия в поджоге и объяснял свои действия протестом против войны и мобилизации, отмечает «ОВД-Инфо». По данным екатеринбургского издания ЕАН, старший сержант Насрыев работал в ОВД Бакала, а Нуриев — командиром пожарно-спасательной службы МЧС. Проект «Зона солидарности» писал, что Насрыев работал водителем Росгвардии, при этом придерживается левых взглядов.