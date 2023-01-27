Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за «дискредитацию» российской армии

Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайты Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Федерального бюро расследования (ФБР) и Официальный сайт программы Госдепа США по награждениям за правосудие. На это обратил внимание проект «Роскомсвобода».

«На этих ресурсах были выявлены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие вооруженные силы Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Зачастую РКН блокирует сайты по требованию Генпрокуратуры. В случае с сайтами ЦРУ и ФБР, однако, не указано, какой орган власти потребовал ограничить к ним доступ.