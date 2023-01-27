Военная прокуратура отказалась от иска о блокировке сайта ООН и турецкого агентства «Анадолу»

Ленинский районный суд во Владимире прекратил производство по делу о блокировке новостного ресурса ООН и турецкого информационного агентства «Анадолу». Об этом сообщается в карточке суда.

Ранее ограничить доступ к ним 11 января потребовала 19-я военная прокуратура. Что послужило причиной иска — неизвестно. Первое судебное заседание было назначено на 27 января. Однако ведомство приняло решение отозвать свой иск.

По данным проекта «Роскомсвобода» на 27 декабря 2022 года, из соображений военной цензуры Роскомнадзор заблокировал на территории РФ более 9 тысяч сайтов. Всего за 2022 год в реестр запрещенных сайтов внесли почти 247,5 тысяч интернет-ресурсов.