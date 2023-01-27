Посол Украины призвал запретить отцу Новака Джоковича посещать Australian Open после того, как тот позировал с болельщиком в Z-футболке

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал запретить отцу Новака Джоковича Срджану посещать Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open), заявил AFP дипломат.

Посол также призвал Новака Джоковича, который 27 января готовится сыграть с американцем Томми Полом в полуфинале турнира, лично извиниться и прояснить свою позицию по войне в Украине.

«Он должен извиниться за то, что произошло, и осудить вторжение России в Украину», — сказал Мирошниченко.

Это случилось после того, как Срджан Джокович позировал с болельщиками, одетыми в одежду с символом Z и держащими российские флаги.