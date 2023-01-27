Посол Украины призвал запретить отцу Новака Джоковича посещать Australian Open после того, как тот позировал с болельщиком в Z-футболке

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал запретить отцу Новака Джоковича Срджану посещать Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open), заявил AFP дипломат.
Посол также призвал Новака Джоковича, который 27 января готовится сыграть с американцем Томми Полом в полуфинале турнира, лично извиниться и прояснить свою позицию по войне в Украине.
«Он должен извиниться за то, что произошло, и осудить вторжение России в Украину», — сказал Мирошниченко.
Это случилось после того, как Срджан Джокович позировал с болельщиками, одетыми в одежду с символом Z и держащими российские флаги.
Сам отец теннисиста заявил, что он был на улице с фанатами своего сына, «как он делал после всех матчей, чтобы отпраздновать его победы и сфотографироваться с ними».
17 января организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису запретили болельщикам демонстрировать флаги России и Беларуси после инцидента, произошедшего в первый день соревнований. В ходе матча 16 января между украинской теннисисткой Катериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой болельщики на трибунах вывесили российский триколор. Это вызвало недовольство у зрителей, в частности, из Украины.
111-й Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне с 16 по 29 января. Его участниками стали 20 россиян, в том числе Даниил Медведев, Андрей Рублев, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Россияне и белорусы принимают участие в турнире «на условиях нейтральности», без указания принадлежности к стране.