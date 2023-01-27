Майор полиции в отставке Олег Кашинцев получил 8 лет колонии заочно из-за постов о войне в Украине

Басманный суд Москвы назначил 8 лет лишения свободы заочно майору полиции в отставке Олегу Кашинцеву, признанному виновным в распространении «фейков» про российскую армию (п. «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом сообщают «Сетевые свободы» со ссылкой на адвоката Ильнура Шарапова.

Суд удовлетворил требования гособвинителя в полном объеме. Кашинцев также лишен права администрировать соцсети и занимать должности в правоохранительных органах в течение четыре лет. Кроме того, он лишен специального звания майор полиции.

«Сетевые Свободы» отмечают, что это первый заочный приговор по делу о военных фейках.

Кашинцева обвинили в распространении недостоверной информации из-за нескольких постов, опубликованный в инстаграме и телеграме весной 2022 года.

Гособвинение посчитало ложными фактами утверждение о ведении Россией войны с Украиной, утверждение о намерении России захватить территории Украины, утверждение об уничтожении Вооруженными Силами России гражданского населения, утверждение о совершении военнослужащими убийств мирных жителей, пыток, изнасилований и мародерства.