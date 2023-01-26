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В Татарстане решили досрочно упразднить должность президента

Госсовет Татарстана сразу в трех чтениях принял поправки в Конституцию республики. Об этом сообщает «Idel.Реалии».

Согласно поправкам, республика откажется от должности президента уже сейчас, сразу после их вступления в силу. Ранее предполагалось, что должность президента упразднят после истечения в 2025 году срока полномочий действующего главы региона Рустама Минниханова.

«После проведения дополнительных консультаций по вопросу, связанному с наименованием высшего должностного лица, было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять наименование нового высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня закона РТ», — заявил глава профильного комитета Госсовета Альберт Хабибуллин.

Новым наименованием высшего должностного лица республики станет «Глава — Раис РТ».

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В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий использовать в наименовании должности главы региона слово «президент».

Летом 2022 Путин подписал об изменении названия должности руководителя Татарстана с «президента» на «главу республики». Отмечается, что с этого времени Рустама Минниханова начали называть «главой» в официальных документах, но продолжали называть «президентом» в Татарстане.

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