В Татарстане решили досрочно упразднить должность президента

Госсовет Татарстана сразу в трех чтениях принял поправки в Конституцию республики. Об этом сообщает «Idel.Реалии».

Согласно поправкам, республика откажется от должности президента уже сейчас, сразу после их вступления в силу. Ранее предполагалось, что должность президента упразднят после истечения в 2025 году срока полномочий действующего главы региона Рустама Минниханова.

«После проведения дополнительных консультаций по вопросу, связанному с наименованием высшего должностного лица, было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять наименование нового высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня закона РТ», — заявил глава профильного комитета Госсовета Альберт Хабибуллин.

Новым наименованием высшего должностного лица республики станет «Глава — Раис РТ».