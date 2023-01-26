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В результате массированного удара по Украине погибли 11 человек

В результате сегодняшнего массированного российского обстрела в Украине погибли 11 человек. Об этом сообщил представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

«Сегодня в результате террористических атак РФ как дронами, так и ракетами были удары в 11 областях. Пострадали 11 человек и погибли тоже 11 человек. Это информация по состоянию на 15:00», — сказал он.

В результате атак дронами были повреждены 35 зданий.

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Погибли 11 человек, повреждены объекты критической инфраструктуры. ВС РФ выпустили 55 ракет, 47 из них были сбиты

Ранее сегодня Россия выпустила по Украине 55 ракет, сообщает ВСУ. По словам украинского главнокомандующего Валерия Залужного, системы ПВО сбили 47 из них.

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