В Иркутской области приостановили дело о пытках заключенного, поскольку один из подозреваемых уехал на войну

В Иркутской области приостановили уголовное дело о пытках заключенного, возбужденного после его избиения другими осужденными, так как один из подозреваемых уехал на войну с Украиной. Об этом сообщает «Тайга.Инфо» .

Дело было возбуждено после того, как в конце марта 2022 года мужчину жестоко избили другие осужденные «по указанию неустановленных сотрудников колонии».

Однако в январе 2023-го следователь приостановил производство, поручив уголовному розыску провести «розыск лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого». Как отметил адвокат пострадавшего Петр Курьянов, «в постановлении даже не написано, кого именно поручено найти».

При этом сам потерпевший на одном из заседаний заявил, что знает, как один из трех из нападавших по фамилии Абаев «уехал на Донбасс».

Журналисты издания отметили, что осенью и зимой осужденных, которые отбывают наказание в иркутских колониях, вербовали в «ЧВК Вагнер». По их предположению, Абаев мог стать одним из добровольцев.

Ранее Минобороны России впервые официально признало участие бойцов ЧВК «Вагнер» военных действиях на территории Украины, а член Совета по правам человека Ева Меркачева сообщила, что отправленных воевать в Украину заключенных помиловали еще до отправки на фронт.



