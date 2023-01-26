Суд в Оренбургской области назначил 300 тысяч рублей компенсации мужчине, которого полицейские пытали электрошокером

Саракташский районный суд Оренбургской области назначил Валико Байгулову компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей за пытки электрошокером. Об этом сообщила «Команда против пыток»
«Эти деньги мужчине должно выплатить МВД России за то, что в августе 2019 года его пытали электрошокером теперь уже бывшие сотрудники полиции Сергей Павлов и Ринат Арсламбаев», — говорится в заявлении правозащитников.
В 2019 году Роман Чиквиладзе и его сводный брат Валико Байгулов из Черного отрога были задержаны после того, как их 82-летний отец обвинил их в краже пяти тысяч рублей. Полицейские привезли Чиквиладзе в сельсовет, потребовали сознаться в краже, а после его отказа привязали к стулу и начали бить током в область половых органов. Тем же пыткам подвергся и его брат.
«Братья утверждали, что не брали денег, но, не выдержав пыток, Роман взял вину на себя. Тогда мужчин отпустили, а в отношении Романа возбудили уголовное дело, которое позже было прекращено», — пишет «Команда против пыток».
Против полицейских возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК). Суд установил, что Павлов бил током потерпевших, а Арсламбаев держал стул. В 2021 году суд приговорил Сергея Павлова к 3 годам и 4 месяцам колонии, а Рината Арсламбаева — к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима.
«Позже суд смягчил наказание Ринату Арсламбаеву, заменив неотбытую часть срока ограничением свободы. Сергей Павлов продолжает отбывать наказание в колонии общего режима», — отмечают правозащитники.
В декабре 2022 года суд обязал МВД России выплатить 300 тысяч рублей компенсации Роману Чиквиладзе.
В декабре Кировский районный суд Иркутска назначил компенсацию в размере 500 тысяч рублей потерпевшей по делу о пытках в отделе полиции Марине Рузаевой.
Рузаева требовала один миллион рублей компенсации. Ответчиками по делу проходили Министерство финансов РФ и Казначейство РФ.
В 2016 году силовики доставили ее в отделение полиции в качестве свидетеля по делу об убийстве.
«В отделе полицейские пристегнули женщину наручниками к лавке, надели на голову пакет и стали бить и жечь электрошокером. Правоохранители требовали, чтобы Марина рассказала им все, что знает об убийстве», — пишет «Общественный вердикт».
Рузаева пожаловалась на пытки, дело против полицейским несколько раз закрывали, в итоге в 2021 году троих силовиков приговорили к реальным срокам по делу о превышении должностных полномочий. В этом году двоим осужденным заменили наказание на принудительные работы.