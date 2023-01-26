Суд перевел из СИЗО под домашний арест «лидера QR-сопротивления» петербургских баров

Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения ресторатору и создателю «карты сопротивления» с петербургскими заведениями общепита, не спрашивающими QR-коды у посетителей, Александру Коновалову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Предприниматель почти год находился в СИЗО, теперь его перевели под домашний арест. Мужчину обвиняют в посредничестве во взятке (ч. 2 ст. 291. 1 УК).