Суд перевел из СИЗО под домашний арест «лидера QR-сопротивления» петербургских баров

Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения ресторатору и создателю «карты сопротивления» с петербургскими заведениями общепита, не спрашивающими QR-коды у посетителей, Александру Коновалову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Предприниматель почти год находился в СИЗО, теперь его перевели под домашний арест. Мужчину обвиняют в посредничестве во взятке (ч. 2 ст. 291. 1 УК).
Коновалова задержали в конце января прошлого года. По версии следствия, он узнал от управляющей одного из кафе, находящегося в Адмиралтейском районе Петербурга, об изъятии полицейскими в сентябре 2021 года кальянов и табачных изделий. Коновалов предложил ей передать через него как посредника взятку полицейским в размере 50 тысяч рублей, она согласилась. После этого, как утверждают в СК, Коновалов договорился с должностными лицами полиции, чтобы управляющей вернули все изъятое.
Коновалов — бывший оперативник МВД, создавший во время пандемии коронавируса «карту сопротивления». Заведения, отмеченные на ней, отказались проверять у посетителей QR-коды о вакцинации или о перенесенном коронавирусе, вопреки действующим ограничениям. Участники акции также отказались закрываться на новогодние праздники, несмотря на ограничения. Их тогда поддержал бизнесмен Евгений Пригожин.