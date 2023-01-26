Российские хакеры атакуют госучреждения Германии после решения предоставить Украине «Леопарды». Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на Федеральное управление по информационной безопасности Германии.

По данным издания, за последние несколько часов российские хакеры из группы Killnet атаковали сайты нескольких медицинских и государственных учреждений Германии и частично отключили их. Хакеры заявили, что вывели из строя сайт Бундестага, однако сайт по-прежнему остается доступным.

Немецкое агентство по борьбе с киберпреступностью заявило, что хакерская атака не привела к значительным перебоям в работе учреждений.



Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц объявил, что Германия и страны-союзницы собираются передать Украине в общей сложности 112 танков Leopard 2. Помимо этого, новый пакет помощи включает обучение в Германии украинских военнослужащих, логистику, боеприпасы и техническое обслуживание.