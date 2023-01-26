Власти Украины сообщили о нескольких сбитых ракетах ВС РФ в воздушном пространстве страны

Утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных alerts.in.ua.

Первые российские ракеты были сбиты в воздушном пространстве Украины, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы знаем, что в Черном море находятся 3 ракетоносителя, которые оснащены 20 ракетами типа "Калибр"», — заявила спикер оперкомандования Наталья Гуменюк.

Оперативное командование «Юг» сообщило об активности вражеской авиации по направлению Каспийского моря.

По словам главы военной администрации Николаевской области Виталия Кима, ракеты залетели на территорию Украины. «Минимум 2 на северо-запад через Николаевскую область», — написал Ким.

Корресподенты «Суспильне» рассказали о взрывах в Виннице. Глава Винницкой администрации сообщил , что «идет воздушный бой».

Российская «убийца авианосцев» не по ошибке ударила в Днепре в многоэтажный дом — он и был целью. Репортаж Ольги Мусафировой

Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили над Киевом 15 иранских беспилотников Shahed. Об этом сообщил глава киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры», — говорится в сообщении.

По словам главы администрации, российская армия атаковала столицу Украины несколькими десятками барражирующих боеприпасов.

Силы ПВО Украины сообщили, что всего за ночь Вооруженные силы РФ запустили 24 дрона над украинскими городами. Все 24 были сбиты.

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