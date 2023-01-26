Против Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело о «дискредитации» армии из-за его песни «Колыбельная»

Против Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ из-за его песни «Колыбельная». С такой просьбой к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обратился Фонд защиты национального исторического наследия, пишет ТАСС.
«Мы обратились к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ (Публичная дискредитация ВС РФ)», — сказал директор фонда Александр Карабанов.
Также фонд обратился в Минюст с предложением внести Слепакова в реестр иностранных агентов.
Карабанов считает, что смысл стихов «Колыбельной» «дискредитирует использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а также иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью».
Семен Слепаков 24 января опубликовал видео с исполнением песни «Колыбельная»:
«Злобной вьюги зря боишься ты, сыночка,
Просто слишком мал еще ты и душою чист,
Есть у нас страшнее враг, моя кровиночка,
Этот враг, сыночек, — укронацист!
От него, проклятого, все наши невзгоды
Если бы не он могли бы жить-не тужить,
Очень жаль, Ванюша, что тебе лишь три года,
И не можешь ты пойти укропов крошить».
В песне говорится о старшем брате, который пошел служить по контракту и погиб в Украине, а также о среднем — «предателе», который уехал в Европу.