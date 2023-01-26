Против Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело о «дискредитации» армии из-за его песни «Колыбельная»

Против Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ из-за его песни «Колыбельная». С такой просьбой к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обратился Фонд защиты национального исторического наследия, пишет ТАСС.

«Мы обратились к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ (Публичная дискредитация ВС РФ)», — сказал директор фонда Александр Карабанов.

Также фонд обратился в Минюст с предложением внести Слепакова в реестр иностранных агентов.

Карабанов считает, что смысл стихов «Колыбельной» «дискредитирует использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а также иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью».