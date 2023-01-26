Местные власти сообщили, что за ночь над Киевом было сбито 15 дронов

Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили над Киевом 15 иранских беспилотников Shahed. Об этом сообщил глава киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры», — говорится в сообщении.

По словам главы администрации, российская армия атаковала столицу Украины несколькими десятками барражирующих боеприпасов.

Силы ПВО Украины сообщили, что всего за ночь Вооруженные силы РФ запустили 24 дрона над украинскими городами. Все 24 были сбиты.

«Пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. Подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны», — говорится в сообщении.

Ночью со среды на четверг СМИ сообщили о звуках взрывов в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях Украины. Местные телеграм-каналы опубликовали фото и видео, на которых слышен звук взрыва, а также виден огонь столб дыма — утверждалось, что это последствия взрывов в Днепропетровской области.