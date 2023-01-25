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СМИ сообщили о звуках взрывов в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях Украины

В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях Украины прозвучали звуки взрывов. Об этом сообщают корреспонденты «Суспильне».

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Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины и в аннексированном Россией Крыму, следует из данных alerts.in.ua.

Телеграм-каналы «Днепр Инфо» и «Днепр Оперативный» опубликовали фото и видео, на которых слышен звук взрыва, а также виден огонь столб дыма. Утверждается, что это последствия взрывов в Днепропетровской области.

Накануне глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил, что российская армия может нанести ракетный удар, а также отправила «три группы» иранских беспилотников.

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