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Банк Morgan Stanley оштрафовал сотрудников на миллион долларов за ведение рабочей переписки в WhatsApp

Американский банк Morgan Stanley оштрафовал нескольких сотрудников на сумму более миллиона долларов за ведение рабочей переписки в WhatsApp и других мессенджерах. Об этом говорится в материале Financial Times.

Размер штрафов рассчитывался индивидуально, рассказали изданию источники. При формировании итоговой суммы учитывалось количество отправленных сообщений, стаж работы и то, получил ли ранее сотрудник предупреждения.

«Штрафы варьируются от нескольких тысяч долларов до более чем $1 млн на человека», — отмечает FT.

В зависимости от размера штрафа, средства либо были вычтены из предыдущих премий, либо будут вычтены из будущей зарплаты.

В 2020 году из банка были уволены как минимум два высокопоставленных сотрудника из-за использования ими приложений для обмена сообщениями. В прошлом году Morgan Stanley выплатил штраф в размере $200 миллионов за то, что сотрудники банка использовали личные устройства в служебных целях.

Американские регуляторы требуют от банков обеспечивать надлежащее хранение сообщений сотрудников. В связи с этим, компании часто запрещают работникам использовать личные аккаунты в мессенджерах в рабочих целях.

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