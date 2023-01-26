Актера Дмитрия Назарова сняли с роли в новой экранизации «12 стульев». В уже отснятых сценах его заменят другим актером

Актера Дмитрия Назарова заменят в новой экранизации картины «12 стульев», а уже отснятые с ним сцены переснимут, заявил РИА Новости режиссер Петр Зеленов.

«Мне кажется гадостью и неблагодарностью в адрес Владимира Владимировича нести какую-то ахинею, тем более говорить о какой-то кровожадности, чушь. Я абсолютный патриот своей страны. Мне плевать на то, что про меня будут говорить. Я с президентом, с Россией, поэтому я даже где-то рад. Я найду кого снять», — заявил Зеленов (цитата по РИА Новости).

В новой картине Зеленова Назаров должен был сыграть роль Кисы Воробьянинова. Съемки остановились в 2019 году, а до этого прошло несколько съемочных дней, уточнил режиссер.



Новая экранизация романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова должна выйти в 2023 году.