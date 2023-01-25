В Симферополе арестовали шестерых крымских татар по делу «Хизб ут-Тахрир». У суда задержали 30 человек

Киевский районный суд в Симферополе арестовал шестерых крымских татар, у которых вчера прошли обыски по делу «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Вчера ФСБ РФ отчиталась о «пресечении» в Крыму «деятельности ячейки ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"». С обысками пришли к Экрему Крошу, Айдеру Асанову, Рефату Сейдаметову, Осману Абдуразакову, Халилу Мамбетову и Леману Зекеряеву.

Служба заявила, что «при координации эмиссаров террористической организации», пребывающих в Украине, задержанные «проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии». ФСБ утверждает, что мужчины «в процессе конспиративных собраний вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман».

«По результатам рассмотрения ходатайства избрали срок содержания под стражей на 2 месяца до 24 марта. Данное решение мы считаем незаконным. Так как те основания которые прописаны голословны, материалами дела они не подтверждены. Мой подзащитный, Халил Мамбетов 1955 года рождения, он пенсионер и у него дома онкобольная жена за которой он осуществляет ежедневный уход, живут они только вдвоем. Мы предоставили все документы, предоставили документы на домовладение, что он собственник своего дома, постоянно там проживает и просили смягчить решение на домашний арест. Но суд нас не услышал и избрал для него меру пресечения содержание под стражей», — рассказал адвокат Сияр Панич.