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МОК заявил о готовности рассмотреть возможность участия спортсменов из РФ и РБ в нейтральном статусе при соблюдении «строгих условий»

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности рассмотреть возможность участия спортсменов из РФ и РБ в нейтральном статусе при соблюдении «строгих условий». Об этом сообщается в заявлении на сайте комитета.

Предполагается, что спортсмены, которым может быть дана возможность выступить, должны соблюдать Олимпийскую хартию. А именно: не выступать миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине, и не нарушать Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.

«Индивидуальные проверки должны проводиться для всех заявленных спортсменов», — указывается в заявлении.

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В конце февраля 2022 года МОК призвал отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за войны России в Украине. После этого международные федерации отстранили спортсменов из РФ от соревнований по биатлону, волейболу, плаванию, фигурному катанию, конькобежному спорту и многим другим видам спорта.

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