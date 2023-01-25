Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности рассмотреть возможность участия спортсменов из РФ и РБ в нейтральном статусе при соблюдении «строгих условий». Об этом сообщается в заявлении на сайте комитета.
Предполагается, что спортсмены, которым может быть дана возможность выступить, должны соблюдать Олимпийскую хартию. А именно: не выступать миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине, и не нарушать Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.
«Индивидуальные проверки должны проводиться для всех заявленных спортсменов», — указывается в заявлении.
В конце февраля 2022 года МОК призвал отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за войны России в Украине. После этого международные федерации отстранили спортсменов из РФ от соревнований по биатлону, волейболу, плаванию, фигурному катанию, конькобежному спорту и многим другим видам спорта.