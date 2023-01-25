Минюст США подал в суд на Google, обвинив компанию в доминировании на рынке интернет-рекламы

Министерство юстиции США и восемь штатов подали в суд на компанию Google, обвинив ее в нанесении ущерба конкуренции своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы, говорится в заявлении на сайте Минюста.

К иску ведомства присоединились Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Род-Айленд, Теннесси и Вирджиния.

«Google использовала антиконкурентные и незаконные средства для предотвращения любой угрозы своему доминированию над цифровыми рекламными технологиями», — говорится в жалобе минюста. Компания поглотила конкурентов и заставила рекламодателей использовать собственные рекламные продукты, заявили американские власти.

Антиконкурентное поведение Google приводило к снижению доходов от рекламы для веб-сайтов и издателей, а также к увеличению расходов на рекламу для маркетологов, заявил генпрокурор Меррик Гарланд.

Пострадало в том числе и правительство США, которое с 2019 года потратило $100 млн на покупку онлайн-рекламы, говорится в иске.