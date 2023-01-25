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Местные власти сообщили о гибели двух людей в результате обстрела ВС РФ Берислава в Херсонской области

Два человека погибли, трое получили ранения в результате обстрела города Берислав в Херсонской области российской армией. Об этом сообщает администрация региона.

Фото: телеграм-канал Херсонской областной администрации

Фото: телеграм-канал Херсонской областной администрации

В сообщении администрации говорится, что ВС РФ «целенаправленно атаковали место массового скопления людей». Снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором находились люди.

«Из-за российских обстрелов погибли два человека. Трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали в медучреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь», — рассказали в администрации.

Неделю назад власти Херсонской области сообщили о ранении двух человек в результате российских обстрелов.

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