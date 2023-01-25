Госдума приняла законопроект о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли законопроект, согласно которому информация о доходах, расходах и об имуществе депутатов нижней палаты парламента и сенаторов будет публиковаться в интернете без персональных данных, сообщается на сайте Госдумы.
Один из авторов законопроекта, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, говорил, что в интернете будут размещать только обобщенную информацию о том, что депутаты и сенаторы предоставили сведения и исполняют закон о противодействии коррупции.
«Все существующие механизмы подачи деклараций, состав сведений, проверки и т. п. — все остается для депутатов и сенаторов без изменения. Нет речи об уменьшении контроля», — утверждал Крашенинников.
Планируется, что документ вступит в силу с 1 марта. Изменения вносятся в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Ранее сведения о доходах депутаты Госдумы и члены Совета Федерации должны были ежегодно публиковать до 1 апреля.
Этот же законопроект содержит поправки о возможности непредоставления деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе. Помимо этого, согласно документу, если региональный или муниципальный депутат отсутствует без уважительных причин на заседаниях шесть месяцев подряд, это может стать основанием прекращения его полномочий.