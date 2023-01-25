Госдума приняла законопроект о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли законопроект, согласно которому информация о доходах, расходах и об имуществе депутатов нижней палаты парламента и сенаторов будет публиковаться в интернете без персональных данных, сообщается на сайте Госдумы.

Один из авторов законопроекта, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, говорил, что в интернете будут размещать только обобщенную информацию о том, что депутаты и сенаторы предоставили сведения и исполняют закон о противодействии коррупции.

«Все существующие механизмы подачи деклараций, состав сведений, проверки и т. п. — все остается для депутатов и сенаторов без изменения. Нет речи об уменьшении контроля», — утверждал Крашенинников.

Планируется, что документ вступит в силу с 1 марта. Изменения вносятся в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Ранее сведения о доходах депутаты Госдумы и члены Совета Федерации должны были ежегодно публиковать до 1 апреля.