RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 25 января. Коротко 05:50, 25 января 2023 Идет уже 336-й день войны России в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность военных за неисполнение боевых приказов, бегство с поля боя или из воинской части . В 69 и 75 статьи Уголовного кодекса Украины буду внесены изменения относительно «исключения возможности назначения более мягкого наказания военнослужащим, чем предусмотрено законом и освобождения от отбывания наказания с испытанием».

. В 69 и 75 статьи Уголовного кодекса Украины буду внесены изменения относительно «исключения возможности назначения более мягкого наказания военнослужащим, чем предусмотрено законом и освобождения от отбывания наказания с испытанием». США могут сегодня, 25 января, объявить об отправке в Украину танков Abrams, пишет Reuters. По данным источников, танки смогут закупить через фонд «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI). Весь процесс передачи танков Украине может занять месяцы и даже годы.

По данным источников, танки смогут закупить через фонд «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI). Весь процесс передачи танков Украине может занять месяцы и даже годы. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил миллион долларов в наследство от американца украинского происхождения Грегори Степанца , пишет The New York Times. По данным газеты, он передал все средства на нужды украинской армии.

, пишет The New York Times. По данным газеты, он передал все средства на нужды украинской армии. Французский ретейлер спортивных товаров Decathlon продает свой бизнес в России, пишет РБК со ссылкой на источники. После начала войны компания приостановила онлайн-продажи в России на неопределенный срок», а также закрыла все оффлайн-магазины. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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