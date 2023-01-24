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Зеленский анонсировал «кадровые решения» среди чиновников. По данным «Украинской правды», в отставку уйдет замглавы офиса президента Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «кадровых решениях» среди чиновников разного уровня. Об этом он сообщил в обращении по итогам 334-го дня войны.

«Уже есть также кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра — относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе», — заявил украинский президент.

По данным «Украинской правды», замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. На его место, как пишет издания со ссылкой на источники, планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

ОБНОВЛЕНО 09:09 (МСК)

Кирилл Тимошенко подтвердил свою отставку с поста заместителя главы Офиса президента Украины. «Благодарю всех украинцев за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ — что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку. Честь имею! До встречи», — написал Тимошенко.

Фото: Кирилл Тимошенко / Telegram

Фото: Кирилл Тимошенко / Telegram



В отставку также уйдут главы военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий, Днепропетровской области Валентин Резниченко, Запорожской области Александр Старух и Херсонской области Ярослав Янушевич, пишет «Украинская правда».

С чем связаны кадровые перестановки, издание не уточняет.

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