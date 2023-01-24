В Госдуме предложили обязать резервировать дату и время для пересечения границы России на машине

Для пересечения границы России на машине могут обязать резервировать дату и время. Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» подготовил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев, сообщает «Интерфакс».

«Правительство РФ устанавливает перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу РФ, в отношении которых устанавливается резервирование даты и времени в целях пересечения государственной границы РФ», — цитирует агентство поправки, уже одобренные комитетом.

Резервировать дату и время можно будет бесплатно через государственную информационную систему электронных перевозочных документов. Отказ, согласно документу, будет возможен только в случае непредставления документов и сведений. Перечень этих документов определит правительство.

Во втором чтении весь законопроект должен быть рассмотрен 24 января.

Такой порядок пересечения границы предлагается установить до 1 марта 2024 года, основные положения закона могут вступить в силу уже с 1 марта этого года.