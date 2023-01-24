В доме бывшего вице-президента США Майка Пенса нашли секретные документы

В доме бывшего вице-президента США Майка Пенса были обнаружены секретные документы, передает «Би-би-си».

Документы, которые адвокат на прошлой неделе нашел для Пенса в его доме в штате Индиана, передали ФБР. Представители бывшего вице-президента также направили письмо в Национальный архив с предупреждением о документах.

Ранее сотрудники Минюста США провели 13-часовой обыск в доме президента страны Джо Байдена в Вашингтоне и в ходе него нашли шесть документов под грифом секретности, а также сопутствующие материалы.

«Некоторые из них были получены во время службы президента в Сенате, другие — во время его пребывания на посту вице-президента. Также сотрудники ведомства забрали рукописные заметки Байдена, которые он вел, будучи вице-президентом», — сообщил адвокат президента Боб Бауэр.

До этого сотрудники минюста изъяли различные материалы с грифом «Секретно» в ходе обысков в резиденции Байдена в Уилмингтоне и в его личном кабинете. Федеральные должностные лица обязаны по закону отказаться от официальных документов и секретных записей, когда их государственная служба заканчивается, отмечает CNN.