На войне в Украине погиб боец ЧВК «Вагнер», фигурант дела об убийстве омского футболиста Егора Дробыша

На войне в Украине погиб 33-летний Александр Нагонюк, фигурант дела об убийстве футболиста ФК «Иртыш» Егора Дробыша. Об этом во «Вконтакте» сообщили жена и брат бойца, обратило внимание «Омское гражданское объединение».
Организация утверждает, что в период с сентября по ноябрь 2022 года представители ЧВК «Вагнер» завербовали Нагонюка из колонии для отправки на войну в Украину.
В январе прошлого года Областной суд Омска вынес приговор обвиняемому в убийстве футболиста Георгию Легачёву, а также его подельнику Александру Нагорнюку.
По версии следствия, Легачёв вместе с Нагорнюком напали на Дробыша на улице. Футболист шел вместе со знакомым, в руке которого был пакет с несколькими бутылками пиво. Легачёв несколько раз ударил Дробыша ножом, затем вместе с Нагорнюком они забрали пиво и скрылись. Знакомому Дробыша удалось убежать, а сам футболист скончался на улице.
Суд признал Легачёва виновным в убийство и приговорил его к пожизненному заключению, мужчина был судим и ранее. Нагорнюка, как соучастника, признали виновным в разбое с причинением тяжкого вреда (ч. 4 ст. 162 УК) и приговорили к шести годам колонии строгого режима.
В начале января на Урале с почестями похоронили бойца ЧВК «Вагнер», который отбывал срок за убийство собственной матери до того, как его завербовали на войну в Украине.