Курского депутата, записавшего новогоднее обращение из Мексики, уволили с поста зампредседателя комитета по бюджету облдумы

Депутата Максима Васильева, который записал новогоднее обращение из Мексики, уволили с поста заместителя председателя постоянного комитета Курской областной Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

После того, как в интернете появился ролик, в котором Васильев зачитал новогодний тост за столом ресторана на пляже в Мексике, губернатор региона Роман Старовойт заявил, что «возмущен» поступком депутата.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал ролик Васильева «верхом цинизма и бесчеловечности».

«Самое правильное, что может по возращении из солнечной Мексики сделать эта парочка «туристов» — по собственному желанию сложить депутатские полномочия. […] Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: "кувалда Вагнера", "пинок Старовойта" или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют», — написал он.

Депутат позже опубликовал еще одно видео, в котором извинился за новогоднее поздравление. По его словам, видео было шуточным и предназначалось для семьи. Васильев считает, что видео у него «украли», что нарушает его права, и на этом фоне он планирует обратиться в правоохранительные органы.

«Люди совершают ошибки и за эти ошибки отвечают. Но обещать смерти от кувалды Вагнера за глупую шутку — на мой взгляд, это многовато», — резюмировал Васильев.