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IT-эксперта Михаила Климарева объявили в международный розыск за призыв не брать в плен росгвардейцев

Поводом для объявления в международный розыск директора «Общества защиты интернета» Михаила Климарева стал его пост в телеграм-канале, в котором он обратился к украинским военным с просьбой не брать росгвардейцев в плен. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы», представляющий интересы Климарева в суде.

6 марта в телеграм-канале «ЗаТелеком», принадлежащем Климареву, появилось 14-секундное видео, на котором силовики избивают лежащего гражданина ногами и дубинками.

«Я сейчас плохую вещь напишу. Но у меня просьба к украинским военным: вы росгвардию в плен не берите. Это самые отбросы российских народов. Как и всякую заразу, это нужно устранить. Вырезать. Это не люди никакие — черти», — видео было опубликовано с таким комментарием.

Публикацией, по данным «Сетевых свобод», заинтересовалось Управление ФСБ в Екатеринбурге. Ведомство возбудило уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч.2 ст. 280 УК).

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В начале декабря 2022 года Климарева объявили в розыск. 6 мая его внесли в реестр СМИ-«иностранных агентов». В интервью «Новой газете Европа» эксперт сообщил, что он покинул Россию после вызова на следственные действия.

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