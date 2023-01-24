IT-эксперта Михаила Климарева объявили в международный розыск за призыв не брать в плен росгвардейцев

Поводом для объявления в международный розыск директора «Общества защиты интернета» Михаила Климарева стал его пост в телеграм-канале, в котором он обратился к украинским военным с просьбой не брать росгвардейцев в плен. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы», представляющий интересы Климарева в суде.

6 марта в телеграм-канале «ЗаТелеком», принадлежащем Климареву, появилось 14-секундное видео, на котором силовики избивают лежащего гражданина ногами и дубинками.

«Я сейчас плохую вещь напишу. Но у меня просьба к украинским военным: вы росгвардию в плен не берите. Это самые отбросы российских народов. Как и всякую заразу, это нужно устранить. Вырезать. Это не люди никакие — черти», — видео было опубликовано с таким комментарием.

Публикацией, по данным «Сетевых свобод», заинтересовалось Управление ФСБ в Екатеринбурге. Ведомство возбудило уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч.2 ст. 280 УК).