Двое пропавших в Соледаре граждан Великобритании погибли

В Украине погибли британские волонтеры: 28-летний Крис Пэрри и 48-летний Эндрю Бэгшоу. Об этом сообщает «Би-би-си».

«С большой грустью мы говорим, что наш любимый Крис был убит вместе со своим коллегой Эндрю Бэгшоу при попытке гуманитарной эвакуации из Соледара», — говорится в совместном заявлении родителей Пэрри и его девушки.

Ранее Национальная полиция Украины сообщала, что мужчины пропали 6 января. Британцы выехали из Краматорска в сторону Соледара, затем они перестали выходить на связь. Оба были волонтерами и занимались эвакуацией мирных жителей из зоны боевых действий.