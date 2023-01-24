Двое пропавших в Соледаре граждан Великобритании погибли

В Украине погибли британские волонтеры: 28-летний Крис Пэрри и 48-летний Эндрю Бэгшоу. Об этом сообщает «Би-би-си».
«С большой грустью мы говорим, что наш любимый Крис был убит вместе со своим коллегой Эндрю Бэгшоу при попытке гуманитарной эвакуации из Соледара», — говорится в совместном заявлении родителей Пэрри и его девушки.
Ранее Национальная полиция Украины сообщала, что мужчины пропали 6 января. Британцы выехали из Краматорска в сторону Соледара, затем они перестали выходить на связь. Оба были волонтерами и занимались эвакуацией мирных жителей из зоны боевых действий.
Две недели назад о гибели одного из двух мужчин, Эндрю Бэгшоу, сообщила пресс-служба основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.
«8 января на горячую линию "Спроси Вагнер" пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании — Эндрю Бегшо и Кристофера Перри. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев», — говорилось в сообщении.
Связанный с ЧВК «Вагнера» телеграм-канал GREY ZONE ранее также писал о гибели Кристофера Пэрри. Авторы канала утверждали, что несмотря на наличие при нем удостоверения волонтера, мужчина был в боевом снаряжении, « что исключает его из ряда конвенционных защит».