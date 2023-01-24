RU EN Новости Политика Что произошло за ночь 24 января. Коротко 06:00, 24 января 2023 Новая газета Европа Идет уже 335-й день войны России в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «кадровых решениях» среди чиновников разного уровня. По данным «Украинской правды», замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. На его место, как пишет издания со ссылкой на источники, планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

По данным «Украинской правды», замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. На его место, как пишет издания со ссылкой на источники, планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу. Зеленский подписал указ о санкциях против 22 священников и деятелей РПЦ. Среди тех, кто попал в «черный список», — племянник патриарха Кирилла Михаил Гундяев, а также председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Среди тех, кто попал в «черный список», — племянник патриарха Кирилла Михаил Гундяев, а также председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Для пересечения границы России на машине могут обязать резервировать дату и время. Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» подготовил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев. Такой порядок пересечения границы предлагается установить до 1 марта 2024 года, основные положения закона могут вступить в силу уже с 1 марта этого года.

Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» подготовил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев. Такой порядок пересечения границы предлагается установить до 1 марта 2024 года, основные положения закона могут вступить в силу уже с 1 марта этого года. Совет нацбезопасности и обороны Украины запретил чиновникам выезжать на отдых за границу , сообщил Зеленский в своем ежевечернем обращении. Он назвал это решение «принципиальным». «Это касается силовиков, народных депутатов, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Если они хотят отдохнуть сейчас, то будут отдыхать вне госслужбы», — сказал он.

, сообщил Зеленский в своем ежевечернем обращении. Он назвал это решение «принципиальным». «Это касается силовиков, народных депутатов, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Если они хотят отдохнуть сейчас, то будут отдыхать вне госслужбы», — сказал он. В Калифорнии второй раз за три дня произошла стрельба. На этот раз — в прибрежном городе Хаф-Мун-Бей к югу от Сан-Франциско, в результате были убиты семь человек, один находится в критическом состоянии. Подозреваемый — 67-летний Чжао Чуньли — добровольно сдался полиции. 21 января в Калифорнии произошла стрельба в пригороде Лос-Анджелеса, в результате которой погибли 11 человек. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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