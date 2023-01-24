47news: Приговоренного к 23 годам за заказное убийство семьи из 4 человек освободили за службу в «ЧВК Вагнер». Сейчас он находится в Турции

Журналисты опознали еще одного бойца ЧВК «Вагнер». Им оказался петербургский предприниматель Александр Тютин, которого приговорили к 23 годам за заказное убийство семьи из четверых человек, включая двух детей. Об этом сообщает издание 47news.
По информации издания, Тютин был завербован в ЧВК «Вагнер» в начале июля в карельской колонии № 9. А уже во второй половине декабря прошлого года без ранений он вернулся в Санкт-Петербург. 17 января Тютин улетел в турецкую Анталию, куда незадолго до этого улетела его супруга.
Как рассказывает 47news, Тютина задержали в 2018 году при попытке нанять киллера для убийства своей племянницы из-за наследственного спора. В ходе расследования выяснилось, что в 2005 году по его заказу была убита целая семья: из автомата Калашникова расстреляли его бизнес-партнера Дмитрия Зейналова, его жену, 11-летнего сына и 15-летнюю дочь. После расстрела их добили топором. В 2021 году суд присяжных единогласно признал Тютина виновным и приговорил к 23 годам колонии.
Накануне стала известна личность еще одного отпущенного на свободу бойца ЧВК «Вагнер»: им стал член преступной банды Антон Ионов. По данным петербургского издания «Ротонда», в прошлом Ионов — член банды так называемых «мотинских»: с 2008 по 2015 годы она занималась вымогательством, разбоем и торговлей наркотиками на территории нескольких районов Ленобласти. Нескольких членов банды задержали в декабре 2015, а в в июле 2018 года суд назначил Ионову 11 лет колонии строгого режима.