Генпрокурор Краснов: в 2022 году выявили 187 фактов распространения «фейков» о ВС РФ

Российский генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что за прошлый год было выявлено 187 фактов распространения «фейков» о действиях Вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК). Об этом он сказал в интервью «Известиям».

По словам Краснова, в 2022 году были расследованы и направлены в суд уголовные дела о 78 преступлениях в отношении 67 человек.

Также в прошлом году Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор свыше 1700 требований о блокировке интернет-ресурсов, распространявших «недостоверную общественно значимую информацию». Это почти в два с половиной раза больше, чем в 2021 году — тогда было направлено 650 требований.

На основании требований ведомства РКН в 2022 году заблокировал более 190 тысяч интернет-страниц. Около 125 тысяч вебсайтов распространяли информацию о войне в Украине.