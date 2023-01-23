Эстония собирается ввести режим прибрежной «прилежащей зоны» в Финском заливе. Это может закрыть его для российского судоходства

Правительство Эстонии собирается ввести режим прибрежной «прилежащей зоны» в Финском заливе. Это предложение выдвинуло министерство иностранных дел страны, пишет ERR.

Мера, как сообщает издание, позволит Эстонии применять свои законы в более широкой морской зоне, наказывать за нарушения своих правовых актов и фактически закроет Балтику для российского флота.

Режим будет распространяться в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря Эстонии и покрывать весь Финский залив. Это оказало бы положительное влияние на безопасность Эстонии, защиту окружающей среды, а также археологических и исторических объектов, найденных в море, объяснил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

Эстонские спецслужбы при этом смогут досматривать российские военные корабли и гражданские суда, которые выходят из портов Ленинградской области и из Кронштадта. В случае отказа от досмотра им будет запрещен проход через Финский залив.

«Прилежащая зона — это морская зона, прилежащая к территориальному морю, которая может быть установлена внутригосударственным правом, и где прибрежное государство имеет право осуществлять контроль, а также наказывать за различные нарушения своих правовых актов», — пояснил ERR лектор юридического факультета Тартуского университета и научный сотрудник Норвежского центра морского права Александр Лотт.

При этом в МИД Эстонии отрицают, что эта мера направлена в том числе чтобы эффективнее применять санкции против России. Однако, по словам Лотта, это один из скрытых мотивов инициативы.

«Прилежащая зона» стала бы дополнительной морской зоной, контролируемой Эстонией и выходящей за пределы 12-мильного территориального моря, отметила директор бюро международного права МИД Кристи Ланд.