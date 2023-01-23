RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 23 января. Коротко 06:00, 23 января 2023 Новая газета Европа Идет 334-й день войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что передача небольшого количества западных танков стране не сможет кардинально изменить ход войны, но поможет украинским военным с мотивацией. По его словам, так поставляющие оружие страны показывают, что они поддерживают Украину. Зеленский отметил, что невозможно решить проблему передачей 10–50 танков, когда ВСУ противостоит армия России, «у которой тысяча танков». Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из третьих стран в Украину. Так она ответила на вопрос о том, что будет, если Польша передаст боевые танки Украине. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна рассматривает возможность отправки французских боевых танков Leclerc Киеву. Минцифры РФ с 23 января начнет принимать заявки на отсрочку от срочной службы для IТ-специалистов. Министерство поменяло правила подачи заявлений — теперь информацию о себе сможет заполнить сам сотрудник. В Минцифры отметиили, что сотрудники должны успеть подать заявления до 6 февраля через Госуслуги, а работодатель увидит их в своем личном кабинете на портале. Организация также может внести сотрудника в список самостоятельно. Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке. В Уссурийске больше 110 тысяч человек временно остались без электроснабжения в 20-градусный мороз. Аварийное отключение произошло около 7 утра (00.00 мск). Без света остались 380 многоквартирных домов, более 3 тысяч частных домовладений и 120 объектов социальной инфраструктуры. Как передает РИА Новости, энергетики уже полностью восстановили энергоснабжение. Правоохранительные органы идентифицировали мужчину, подозреваемого в стрельбе в Калифорнии во время празднования китайского Нового года. Им оказался 72-летний Ху Кан Тран, он найден мертвым в грузовом фургоне, пишет CNN со ссылкой на шерифа Роберта Луну. Отмечается, что подозреваемый в нападении покончил с собой. Стрельба в городе Монтерей-Парк произошла накануне, в результате нее погибли 10 человек, еще 10 — получили ранения. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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