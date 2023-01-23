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НовостиОбщество

Что произошло за ночь 23 января. Коротко

  • Идет 334-й день войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что передача небольшого количества западных танков стране не сможет кардинально изменить ход войны, но поможет украинским военным с мотивацией. По его словам, так поставляющие оружие страны показывают, что они поддерживают Украину. Зеленский отметил, что невозможно решить проблему передачей 10–50 танков, когда ВСУ противостоит армия России, «у которой тысяча танков».
  • Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из третьих стран в Украину. Так она ответила на вопрос о том, что будет, если Польша передаст боевые танки Украине. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна рассматривает возможность отправки французских боевых танков Leclerc Киеву.
  • Минцифры РФ с 23 января начнет принимать заявки на отсрочку от срочной службы для IТ-специалистов. Министерство поменяло правила подачи заявлений — теперь информацию о себе сможет заполнить сам сотрудник. В Минцифры отметиили, что сотрудники должны успеть подать заявления до 6 февраля через Госуслуги, а работодатель увидит их в своем личном кабинете на портале. Организация также может внести сотрудника в список самостоятельно. Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.
  • В Уссурийске больше 110 тысяч человек временно остались без электроснабжения в 20-градусный мороз. Аварийное отключение произошло около 7 утра (00.00 мск). Без света остались 380 многоквартирных домов, более 3 тысяч частных домовладений и 120 объектов социальной инфраструктуры. Как передает РИА Новости, энергетики уже полностью восстановили энергоснабжение.
  • Правоохранительные органы идентифицировали мужчину, подозреваемого в стрельбе в Калифорнии во время празднования китайского Нового года. Им оказался 72-летний Ху Кан Тран, он найден мертвым в грузовом фургоне, пишет CNN со ссылкой на шерифа Роберта Луну. Отмечается, что подозреваемый в нападении покончил с собой. Стрельба в городе Монтерей-Парк произошла накануне, в результате нее погибли 10 человек, еще 10 — получили ранения.
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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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