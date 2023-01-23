«Аватар: Путь воды» стал шестым в истории фильмом, собравшим в прокате более 2 млрд долларов

«Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона собрал более 2 млрд долларов в мировом прокате, пишет Variety.
По состоянию на 22 января кассовые сборы сиквела в США составили $598 млн, в международном прокате — более $1,4 млрд.
Он стал шестым фильмом в истории и первым за время пандемии коронавируса, собравшим такую сумму.
Ранее подобных результатов удалось добиться первому «Аватару» Кэмерона ($2,9 млрд), его же «Титанику» ($2,19 млрд), «Мстителям: Финал» ($2,79 млрд), «Звездным войнам: Пробуждение силы» ($2,07 млрд) и «Мстителям: Война бесконечности» ($2,04 млрд).
Таким образом, Кэмерон также стал единственным режиссером трех фильмов, собравших более 2 млрд долларов.
Актриса Зои Салдана снялась в четырех из шести этих фильмов — в обоих «Аватарах» и двух «Мстителях».
Variety отмечает, что вторая часть «Аватара» не идет в России, хотя первая собрала там 116 млн долларов. При этом отдельные российские кинотеатры все же показывают американский фильм без прокатного удостоверения.
Только недавно российский фильм «Чебурашка», который показывали на новогодних праздниках, смог побить рекорд первой части «Аватара», которая вышла в 2009 году и заработала в России более 3,5 млрд рублей. Кассовые сборы «Чебурашки» режиссера Дмитрия Дьяченко превысили в России 5 млрд рублей.