«Аватар: Путь воды» стал шестым в истории фильмом, собравшим в прокате более 2 млрд долларов

«Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона собрал более 2 млрд долларов в мировом прокате, пишет Variety.

По состоянию на 22 января кассовые сборы сиквела в США составили $598 млн, в международном прокате — более $1,4 млрд.

Он стал шестым фильмом в истории и первым за время пандемии коронавируса, собравшим такую сумму.

Ранее подобных результатов удалось добиться первому «Аватару» Кэмерона ($2,9 млрд), его же «Титанику» ($2,19 млрд), «Мстителям: Финал» ($2,79 млрд), «Звездным войнам: Пробуждение силы» ($2,07 млрд) и «Мстителям: Война бесконечности» ($2,04 млрд).

Таким образом, Кэмерон также стал единственным режиссером трех фильмов, собравших более 2 млрд долларов.