logo
НовостиКультура

«Аватар: Путь воды» стал шестым в истории фильмом, собравшим в прокате более 2 млрд долларов

«Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона собрал более 2 млрд долларов в мировом прокате, пишет Variety.

По состоянию на 22 января кассовые сборы сиквела в США составили $598 млн, в международном прокате — более $1,4 млрд.

Он стал шестым фильмом в истории и первым за время пандемии коронавируса, собравшим такую сумму.

Ранее подобных результатов удалось добиться первому «Аватару» Кэмерона ($2,9 млрд), его же «Титанику» ($2,19 млрд), «Мстителям: Финал» ($2,79 млрд), «Звездным войнам: Пробуждение силы» ($2,07 млрд) и «Мстителям: Война бесконечности» ($2,04 млрд).

Таким образом, Кэмерон также стал единственным режиссером трех фильмов, собравших более 2 млрд долларов.

Актриса Зои Салдана снялась в четырех из шести этих фильмов — в обоих «Аватарах» и двух «Мстителях».

Variety отмечает, что вторая часть «Аватара» не идет в России, хотя первая собрала там 116 млн долларов. При этом отдельные российские кинотеатры все же показывают американский фильм без прокатного удостоверения.

Читайте также

Читайте также

Драматические ошибки

После 24 февраля 2022 года российскую киноиндустрию трясет и качает, попытки минимизировать убытки кажутся недостаточными

Только недавно российский фильм «Чебурашка», который показывали на новогодних праздниках, смог побить рекорд первой части «Аватара», которая вышла в 2009 году и заработала в России более 3,5 млрд рублей. Кассовые сборы «Чебурашки» режиссера Дмитрия Дьяченко превысили в России 5 млрд рублей.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon