Альфа-банк и «Сбер» вслед за Тинькофф-банком выпустят платежные стикеры для оплаты смартфоном

Альфа-банк и «Сбер» объявили о запуске платежных стикеров с NFC-чипом, которые должны заменить сервисы бесконтактной оплаты, которые стали недоступны россиянам после ухода из страны Visa и Masterсard.

Как сообщается в официальном телеграм-канале, «Сбер» планирует запустить массовое тестирование сервиса в начале февраля. В нем примут участие 100 тысяч человек, после чего банк сделает услугу общедоступной для всех своих клиентов. Альфа-банк уже начал раздачу первых платежных стикеров.

«Наклеив стикер на смартфон, можно расплачиваться, просто прикладывая телефон к терминалу — на кассе в магазине, в кафе или в ресторанах. С помощью такого стикера можно даже снимать наличные в тех банкоматах, которые поддерживают бесконтактный способ снятия», — говорится в заявлении Альфа-банка.

Ранее с подобной инициативой выступил Тинькофф-банк: в середине декабря банк анонсировал запуск платежного стикера Tinkoff Pay, в помощью которого «клиенты смогут вернуться к привычному способу бесконтактной оплаты». Как говорится в заявлении, банк обещал запустить выдачу стикеров в январе 2023 года.

В начале марта платежные системы Mastercard и Visa заблокировали доступ к сети для нескольких финансовых организаций в России после вторжения России в Украину. Российские банки перестали выпускать новые карты этих платежных систем, а действовавшие перестали приниматься за границей, а также в иностранных магазинах и кошельках Apple Pay и Google Pay.