«Агентство»: установка ПВО появилась рядом с резиденцией Путина на Валдае

Установка, напоминающая зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», появилась рядом с резиденцией президента РФ Владимира Путина на Валдае. Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на читателей издания.
Как рассказало издание, житель города Валдай в Новгородской области выслал в редакцию снимок, сделанный в деревне Ящерово. На нем изображен расчет комплекса ПВО, который, по словам автора снимка, был размещен в поселении «несколько недель назад». Такие же установки в последние дни были замечены в центре Москвы и в Подмосковье.
«Агентство» поговорило с автором снимка и удостоверилось в подлинности информации. Жители Ящерово и соседних сел, с которыми связалось «Агентство», подтвердили изданию размещение комплекса ПВО на Валдае.
Издание отмечает, что система ПВО могла появиться в Ящерово вскоре после атаки украинских БПЛА на российские военные аэродромы в глубине России: авиабазы под Рязанью и в Энгельсе Саратовской области были атакованы 5 декабря.
Ящерово — одна из двух ближайших деревень к президентской резиденции, стоящей на берегу одного из местных озер под названием Ужин. От Ящерово до президентской резиденции на Валдае чуть больше шести километров по прямой, добавило «Агентство».
Накануне в соцсетях появились фото и видео, на которых заметно, что в Москве на крышах домов начали размещать системы противовоздушной обороны — зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Системы предназначены в том числе для защиты от беспилотников.
В частности, одна из них, судя по фото, была размещена на здании Минобороны на Фрунзенской набережной, другая — на крыше бизнес-центра в Тетеренском переулке рядом с метро «Таганская». Корреспондент «Новой газеты Европа» также видел объекты, похожие на ПВО, на этих зданиях в Москве.