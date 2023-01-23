«Агентство»: установка ПВО появилась рядом с резиденцией Путина на Валдае

Установка, напоминающая зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», появилась рядом с резиденцией президента РФ Владимира Путина на Валдае. Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на читателей издания.

Как рассказало издание, житель города Валдай в Новгородской области выслал в редакцию снимок, сделанный в деревне Ящерово. На нем изображен расчет комплекса ПВО, который, по словам автора снимка, был размещен в поселении «несколько недель назад». Такие же установки в последние дни были замечены в центре Москвы и в Подмосковье.

«Агентство» поговорило с автором снимка и удостоверилось в подлинности информации. Жители Ящерово и соседних сел, с которыми связалось «Агентство», подтвердили изданию размещение комплекса ПВО на Валдае.

Издание отмечает, что система ПВО могла появиться в Ящерово вскоре после атаки украинских БПЛА на российские военные аэродромы в глубине России: авиабазы под Рязанью и в Энгельсе Саратовской области были атакованы 5 декабря.

Ящерово — одна из двух ближайших деревень к президентской резиденции, стоящей на берегу одного из местных озер под названием Ужин. От Ящерово до президентской резиденции на Валдае чуть больше шести километров по прямой, добавило «Агентство».