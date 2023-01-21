ПВО для Кремля, оружие для Украины, Кучера у Дудя

После удара по жилому дому в Днепре погибли 46 человек. Россияне несут цветы к памятникам украинских писателей, чтобы выразить скорбь. В Броварах Киевской области упал вертолет, погиб министр внутренних дел Украины.
В Москве тем временем готовятся к авиаударам и устанавливают ПВО на административных зданиях. Европарламент принял резолюцию о создании трибунала для Путина. Абубакар Янгулбаев предложил Кадырову обменять себя на свою мать Зарему Мусаеву, которую больше года удерживают в Чечне.
Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.
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