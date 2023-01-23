Адвоката из Кабардино‑Балкарии приговорили к 1,5 года колонии по делу о нападении на силовика. Он жаловался на насилие со стороны полиции

Урванский районный суд Кабардино-Балкарской республике приговорил к 1,5 года колонии адвоката Ратмира Жилокова по делу о нападении на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК), сообщила пресс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Татьяна Стрельчук. Карточка дела опубликована на сайте суда, отмечает «Медиазона».

В мае 2020 года силовики приехали в незаконное казино в Нарткале. сотрудница заведения вызвала Жилокова, а адвокат вступил в конфликт с полицейскими и ударил одного из них лбом по голове, утверждают в СК.

Замначальника по охране общественного порядка ОМВД по Урванскому району Тимур Нагоев, как рассказывает Стрельчук, угрожал юристу, и после словесной перепалки заломил ему руки и приказал подчиненным задержать адвоката. В отдел для защиты Жилокова приехали его коллеги, в том числе Диана Ципинова. В итоге она также стала фигуранткой уголовного дела о нападении на полицейского.