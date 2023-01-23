Адвоката из Кабардино‑Балкарии приговорили к 1,5 года колонии по делу о нападении на силовика. Он жаловался на насилие со стороны полиции

Урванский районный суд Кабардино-Балкарской республике приговорил к 1,5 года колонии адвоката Ратмира Жилокова по делу о нападении на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК), сообщила пресс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Татьяна Стрельчук. Карточка дела опубликована на сайте суда, отмечает «Медиазона».
В мае 2020 года силовики приехали в незаконное казино в Нарткале. сотрудница заведения вызвала Жилокова, а адвокат вступил в конфликт с полицейскими и ударил одного из них лбом по голове, утверждают в СК.
Замначальника по охране общественного порядка ОМВД по Урванскому району Тимур Нагоев, как рассказывает Стрельчук, угрожал юристу, и после словесной перепалки заломил ему руки и приказал подчиненным задержать адвоката. В отдел для защиты Жилокова приехали его коллеги, в том числе Диана Ципинова. В итоге она также стала фигуранткой уголовного дела о нападении на полицейского.
Силовики утверждали, что посетители пытались прорваться в отдел, а во время потасовки Ципинова ударила полицейского по лицу и ногой в пах.
При этом, по словам самих адвокатов, Жилоков не бил сотрудника МВД, между ними была лишь словесная перепалка, а приехавших для его защиты адвокатов грубо вытолкали из отдела полиции с применением силы и задержали Ципинову. Она рассказала, что ее продержали всю ночь в отделе и угрожали «применением группового насилия сексуального характера». Адвокаты также говорили о насилии со стороны полицейских. Они требовали возбудить дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств.