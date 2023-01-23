logo
НовостиОбщество

Адвоката из Кабардино‑Балкарии приговорили к 1,5 года колонии по делу о нападении на силовика. Он жаловался на насилие со стороны полиции

Урванский районный суд Кабардино-Балкарской республике приговорил к 1,5 года колонии адвоката Ратмира Жилокова по делу о нападении на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК), сообщила пресс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Татьяна Стрельчук. Карточка дела опубликована на сайте суда, отмечает «Медиазона».

В мае 2020 года силовики приехали в незаконное казино в Нарткале. сотрудница заведения вызвала Жилокова, а адвокат вступил в конфликт с полицейскими и ударил одного из них лбом по голове, утверждают в СК.

Замначальника по охране общественного порядка ОМВД по Урванскому району Тимур Нагоев, как рассказывает Стрельчук, угрожал юристу, и после словесной перепалки заломил ему руки и приказал подчиненным задержать адвоката. В отдел для защиты Жилокова приехали его коллеги, в том числе Диана Ципинова. В итоге она также стала фигуранткой уголовного дела о нападении на полицейского.

Читайте также

Читайте также

Ах, война, что ж ты сделала, пошлая

Как российские таблоиды отрабатывают тему «спецоперации» с помощью заголовков о «промежностях» и газетных выпусков с Путиным на обложке

Силовики утверждали, что посетители пытались прорваться в отдел, а во время потасовки Ципинова ударила полицейского по лицу и ногой в пах.

При этом, по словам самих адвокатов, Жилоков не бил сотрудника МВД, между ними была лишь словесная перепалка, а приехавших для его защиты адвокатов грубо вытолкали из отдела полиции с применением силы и задержали Ципинову. Она рассказала, что ее продержали всю ночь в отделе и угрожали «применением группового насилия сексуального характера». Адвокаты также говорили о насилии со стороны полицейских. Они требовали возбудить дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon