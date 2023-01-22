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Местные власти: в результате обстрела Харьковской области погиб один человек

Из-за обстрела в селе Перовка Харьковской области погибла одна женщина. Об этом заявил глава местной администрации Олег Синегубов.

Фото: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

«Сегодня около 14:30 в селе Петровка Золочевской громады в результате артобстрела погибла 67-летняя женщина. Было попадание в хозяйственные постройки и жилой дом», — написал он.

Фото: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

Российсие войска также снова обстреляли Волчанск, утверждает глава администрации. «Зафиксировано попадание в пятиэтажку и частный дом из РСЗО. 49-летний мужчина получил ранения. Госпитализирован в среднем состоянии», — рассказал Синегубов.

Помимо этого, в селе Гурьев Казачок под обстрел попало кладбище, сообщил он. По информации местных властей, пострадали могилы.

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Накануне в результате ночных обстрелов Волчанска погибла местная жительница, сообщал Синегубов. Ранения получили 45-летняя женщина и 7-летняя девочка, обе были госпитализированы, рассказал он.

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