Финляндия заморозила российские активы на сумму €187 млн

В МИД Финляндии сообщили о заморозке российских активов на сумму €187 млн в рамках санкций против России, введенных из-за войны в Украине. Об этом сообщает Yle.

Речь идет о недвижимости, акциях, машинах, яхтах, самолетах. «Самое разное имущество, имеющее ценность», — уточнил представитель МИД страны Пиа Саариваара.

В начале января глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна намерена первой передать замороженные российские активы Украине. По его словам, страны Евросоюза поручили Еврокомиссии разработать юридическую схему, которая позволила бы направить замороженные активы российских бизнесменов на помощь Украине, но консенсус пока не был достигнут.

В ноябре Politico сообщил, что ЕС заморозил в общей сложности 68 миллиардов евро российских активов. Большая часть активов находится в Бельгии — около 50 миллиардов евро. В Люксембурге — около 5,5 миллиардов евро.