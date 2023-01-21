РБК: Наиболее подорожавшими товарами в России в 2022 году стали йод, спички и средства гигиены

Наиболее подорожавшими продуктами по итогам 2022 года стали йод, средства гигиены и туристические услуги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Как отметили в издании, основной скачок цен пришелся на март-июнь, когда из-за санкций и разрыва логистических цепочек курс рубля резко пошел вниз, остро стояли проблемы с импортом товаров и компонентов многих товаров, а многие зарубежные компании приостанавливали или вовсе прекращали свою деятельность в России.

Самый резкий рост цен пришелся на туристические услуги. Причинами стали западные санкций на авиаотрасль, ограничений на валютные операции и ажиотажный спрос. Так, по данным ведомства, средняя стоимость поездки на отдых в Египет выросла почти на 160% (до 58,2 тысяч рублей), в Турцию — на 118,6% (до 53,8 тысяч рублей), в ОАЭ — на 73,6% (до 68 тысяч рублей.).

В десятку наиболее подорожавших товаров и услуг попали йод (+55,2%), спички (+50,8%), ксерокопирование документов (+48,1%), туалетное мыло (+44,2%), женские прокладки (+43,5%), новые легковые иномарки (+39,1%) и дезодоранты (+38,8%).