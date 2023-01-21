Минобороны РФ провело тренировку по использованию ПВО в Московской области

Минобороны РФ провело в Московской области тренировку по использованию систем противовоздушной обороны (ПВО) — зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно сообщению МО РФ, это была тренировка «по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты». В мероприятии участвовал личный состав зенитной ракетной бригады Западного военного округа.

«Во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРС смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задачи. Расчеты батареи развернули комплексы в боевой порядок и приступили к дежурству. При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполнили электронные пуски ракет», — сказано в публикации.

По данным Минобороны, в тренировке было задействовано более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.