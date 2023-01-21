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Британская разведка сообщила, что война в Украине «зашла в тупик»

Минобороны Великобритании в ежедневной сводке отмечает, что ситуация на войне в Украине «находится в состоянии тупика». Об этом говорится в твиттере ведомства.

«В целом, конфликт находится в состоянии тупика. Однако существует реальная возможность продвижения локальных российских групп в районе Бахмута», — сообщается в сводке.

Также британская разведка рассказала, что украинские силы, вероятно, добились небольших успехов и успешно отразили российскую контратаку на северо-востоке в районе Кременной в Луганской области. Недалеко от Бахмута, в Донецкой области, российская армия и ЧВК «Вагнер», вероятно, перегруппировываются в Соледаре после его захвата в начале недели.

На юге, в Запорожской области, обе стороны сосредоточили значительные силы и вели артиллерийские бои, однако каких-либо крупномасштабных наступательных действий не было, отмечает ведомство.

Накануне представитель оккупационных «властей» Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы РФ «продвинулись вглубь на семь километров» на Запорожском направлении. Минобороны РФ утверждает, что подразделения ВС РФ на этом направлении «заняли более выгодные рубежи».

Генштаб Вооруженных сил Украины не комментировал эти заявления. В утренней сводке ведомство сообщило, что ряд населенных пунктов на запорожском направлении пострадали «от танкового, минометного и артиллерийского огня».

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