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В Украине погиб гражданин Танзании, воевавший в ЧВК «Вагнер»

В Украине погиб 33-летний гражданин Танзании Немес Таримо, воевавший в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает BBC со ссылкой на семью погибшего.

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По словам родственников Таримо, в октябре он рассказал им, что собирается присоединиться к ЧВК. Мужчина с января 2021 года находился под стражей по уголовному делу о наркотиках. Ранее он приехал в Москву, чтобы учиться в магистратуре по информационным технологиям в Российском технологическом университете.

«Он сказал, что присоединится, чтобы освободиться», — сообщил член семьи Таримо. В декабре друзья Таримо рассказали родственникам о его гибели.

Ранее РИА ФАН опубликовало видео поминальной службы по Таримо в часовне ЧВК «Вагнера» в городе Горячий Ключ в Краснодарском крае. Как сообщило издание, гражданин Танзании погиб 24 октября под Бахмутом.

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В прошлом году в Украине погиб 23-летний замбийский студент Лемехани Натан Ньиренда, воевавший в составе ЧВК «Вагнера». Позже министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо рассказал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил ему, что гражданин Замбии Лемехани Ньиренду был помилован 23 августа из-за участия в войне.

Ньиренда приехал в Россию в 2019 году и учился в Московском инженерно-физическом институте. Он начал подрабатывать курьером. В 2020 году молодого человека задержали, так как в посылке, которую он доставлял, обнаружили наркотики. Его приговорили к 9,5 года заключения.

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