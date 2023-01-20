В Украине погиб гражданин Танзании, воевавший в ЧВК «Вагнер»

В Украине погиб 33-летний гражданин Танзании Немес Таримо, воевавший в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает BBC со ссылкой на семью погибшего.

По словам родственников Таримо, в октябре он рассказал им, что собирается присоединиться к ЧВК. Мужчина с января 2021 года находился под стражей по уголовному делу о наркотиках. Ранее он приехал в Москву, чтобы учиться в магистратуре по информационным технологиям в Российском технологическом университете.

«Он сказал, что присоединится, чтобы освободиться», — сообщил член семьи Таримо. В декабре друзья Таримо рассказали родственникам о его гибели.

Ранее РИА ФАН опубликовало видео поминальной службы по Таримо в часовне ЧВК «Вагнера» в городе Горячий Ключ в Краснодарском крае. Как сообщило издание, гражданин Танзании погиб 24 октября под Бахмутом.